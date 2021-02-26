Sivas'ta 1 yılda 788 çift boşandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 2020 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta son 5 yılda boşanan çiftlerin sayısı 3 bin 744 olarak kayıtlara geçti. Boşanma vakalarının 683'ü 2016 yılında, 627'si 2017 yılında, 775'i 2018 yılında, 871'i 2019 yılında, 788'i ise 2020 yılında meydana geldi. TÜİK kaba boşanma hızına ilişkin elde ettiği verileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta 2016'da binde 1,10 olan kaba boşanma hızı 2017'de binde 1,01, 2018'de binde 1,22, 2019'da binde 1,36, 2020'de ise binde 1,24 olarak açıklandı.

30 evlilik 1 yıl dahi sürmedi

2020 yılında 788 çiftin boşandığı Sivas'ta 30 evlilik 1 yıldan daha az sürerken 81 evlilik 1 yıl, 53 evlilik 2 yıl, 55 evlilik 3 yıl, 62 evlilik 4 yıl, 37 evlilik 5 yıl, 145 evlilik 6 ila 10 yıl arası, 119 evlilik ise 11 ila 15 yıl arası sürdü. 206 çift de 16 yıldan fazla süren evliliklerini sonlandırırdı.

5 yılda 20 bin 297 çift evlendi

TÜİK verilerine göre Sivas'ta son 5 yılda evlenen çift sayısı 20 bin 297 olarak açıklandı. 2016'da 4 bin 471 çiftin evlendiği Sivas'ta 2017'de 4 bin 163, 2018'de 4 bin 134, 2019'da 4 bin 36, 2020'de ise 3 bin 493 çift dünya evine girdi. TÜİK'ten elde edilen verilere göre Sivas'ta 2020 yılında ilk evlenme yaşı ortalaması erkeklerde 27,7, bayanlarda ise 24,8 olarak kayıtlara geçti. Sivas'ta 2020'de kaba evlenme hızı binde 5,48 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS