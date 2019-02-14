Sivas'ta 10 Fetö Şüphelisi Adliyede

SİVAS merkezli FETÖ/PDY operasyonunda, 10 kişi, gözaltına alındı.

SİVAS merkezli FETÖ/PDY operasyonunda, 10 kişi, gözaltına alındı. Farklı illerde yakalanıp, Sivas'a getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı' ile ilgili FETÖ/PDY soruşturmasında, o dönem Sivas'ta polis olarak görev yapan İ.K., M.Z., A.K., F.Ö., O.E., M.G., M.A., O.A., M.E. ve R.P. bulundukları illerde yakalandı. Gözaltına alınan 10 kişi, Sivas'a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'sinin, aktif görevde olduğu, 8'inin ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi. - Sivas

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