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Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika

Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

09.01.2022 14:29
Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Sivas'ta bazı kurum ve odalar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas'ta bazı kurum ve odalar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, mesajında demokrasinin temel taşlarından birisi olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu vurguladı.

Basının, aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğine dikkati çeken Eken, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar." ifadesini kullandı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ise demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından basının, esnaf ile vatandaşlar arasında veri akışını sağladığını aktardı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da çiftçilerin sorunlarının ilgili mercilere iletilmesi noktasında basın kuruluşlarının büyük rol oynadığını kaydetti.

Gazetecilerin zor şartlar altında çalıştıklarına işaret eden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise "Tüm gazetecilerimize kolaylıklar diliyor, kazasız belasız, sağlıklı hizmetler temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı da mesajında, "Basının özgür olmadığı ülkelerde demokrasiden, insan hak ve hürriyetlerinden bahsetmek söz konusu olamaz." ifadesini kullanarak tüm emekçi basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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Gazeteciler Günü, Ticaret, Sivas, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika
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