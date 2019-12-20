Sivas'ta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Sivas'ta polis ekipleri, gümrük kaçağı 100 şişe içki ele geçirdi.

Sivas'ta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Sivas'ta polis ekipleri, gümrük kaçağı 100 şişe içki ele geçirdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi civarında oluşturulan uygulama noktasında Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde bulunan bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Tırda yapılan aramada üzerinde herhangi bir bandrol bulunmayan gümrük kaçağı 100 şişe alkol ele geçirildi.

Kaçak içkilere el koyan polis ekipleri, tır sürücüsüne ise kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yaptı.

Kayseri, Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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