Sivas'ta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta polis ekipleri, gümrük kaçağı 100 şişe içki ele geçirdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi civarında oluşturulan uygulama noktasında Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde bulunan bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Tırda yapılan aramada üzerinde herhangi bir bandrol bulunmayan gümrük kaçağı 100 şişe alkol ele geçirildi.

Kaçak içkilere el koyan polis ekipleri, tır sürücüsüne ise kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yaptı.