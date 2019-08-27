Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim Şampiyonası düzenlenecek
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Sivas'ta 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim Şampiyonası düzenlenecek

44 dakika önce

Sivas Valiliği, Türkiye Eskrim Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta, Eskrim Şampiyonası düzenlenecek.

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Sivas Valiliği, Türkiye Eskrim Federasyonu ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta, Eskrim Şampiyonası düzenlenecek.


Taha Akgül Spor Salonu'nda farklı kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonanın açılış seremonisi 1 Eylül Pazar günü saat 09.00'da yapılacak. 31 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular Epe, Flöre ve Kılıç dallarında ter dökecek.


Katılımın üst düzey olacağı şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, bu hafta start alacak olan 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim Şampiyonası'na katılacak ekiplere başarılar diledi. - SİVAS

Eylül, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:03 Kaynak: İHA
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