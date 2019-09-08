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Sivas'ta, '100 yılın hikayesi' adlı kıyafet defilesi

1 saat önce

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yöresel motiflerle kıyafet tasarımları, Heyet-i Temsiliye kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemi kıyafetlerinin yer aldığı '100 Yılın Hikayesi' adlı defile düzenlendi.

Sivas'ta, '100 yılın hikayesi' adlı kıyafet defilesi, System.String[]
SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yöresel motiflerle kıyafet tasarımları, Heyet-i Temsiliye kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemi kıyafetlerinin yer aldığı '100 Yılın Hikayesi' adlı defile düzenlendi.
Sivas Valiliği organizasyonuyla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde '100 Yılın Hikayesi' adlı defile düzenlendi. Defileyi Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve vatandaşlar izledi. Üç bölümden oluşan defilede Sivas yöresine ait kıyafetler, Heyet-i Temsiliye kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemi kıyafetleri sergilendi. 47 kıyafetin sergilendiği defileyi vatandaşlar ilgiyle izledi. Türk bayrağı şeklindeki kıyafet ise dikkat çekti. Sivas Valisi Salih Ayhan defile sonrası emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geçmişten günümüze hem Selçuklu motifleri, hem Osmanlı motifleri çok güzel sergilendi. Emek verilmiş, gerçekten özel gayret vermişler. Kongremizin 100'üncü yılına bir mana verdiler. Kongre delegelerini kıyafetleriyle, duruşlarıyla hatırlamış olduk" dedi.


Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:01 Kaynak: DHA
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