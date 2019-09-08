Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "100 Yılın Hikayesi" defilesi
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Sivas'ta "100 Yılın Hikayesi" defilesi

1 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla "100 Yılın Hikayesi" defilesi düzenlendi.

Sivas'ta

Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla "100 Yılın Hikayesi" defilesi düzenlendi.

Sivas Valiliği himayesinde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen "100 Yılın Hikayesi" defilesinde 47 kıyafet beğeniye sunuldu.

Defilenin birinci bölümünde yöresel motiflerle bezenmiş giysiler, ikinci bölümde Heyet-i Temsiliye kıyafetleri, üçüncü bölümde ise Cumhuriyet dönemine ait kıyafetler sergilendi. Türk bayrağından esinlenerek hazırlanan bayrak tasarımlı elbise, büyük beğeni topladı. Atatürk'ü canlandıran Muhittin Erol'un harmandalı oynaması da yoğun ilgi gördü.

Sivas Valisi Salih Ayhan, defilede yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek "Hazırlayanlar emek ve özel gayret vermişler. Kongremizin 100. yılına bir mana verdiler. Kongre delegelerini kıyafetleriyle, duruşlarıyla hatırlamış olduk." dedi.

Defileyi, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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