Sivas'ta 1003 şükür kurbanı kesildi - Son Dakika

Sivas'ta 1003 şükür kurbanı kesildi

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle birlikte camilerin yeniden açılması dolayısıyla 1003 şükür kurbanı kesildi.

18 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerinde ibadete kapatılmasının ardından normalleşme süreciyle cuma namazında camiler maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden ibadet açılıyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da camilerin yeniden açılması nedeniyle Sivas Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki tüm camilerde 1003 adet şükür kurbanı kesildi. Mahmut Dökmetaş Camii'nde düzenlenen şükür kurbanı kesilmesi programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve İl Müftüsü Yusuf Akkuş katıldı.

Vali Salih Ayhan, camilere tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Rabbimize şükür olsun. Yaklaşık 2 aydır camilerimizden uzaktık. Camilerimiz hüzünlüydü. Bizler hüzünlüydü. Hakikaten bu toprakları bin yıldır toprak yapan bizim inaçlarımız, değerlerimiz, sözümüz, kültürümüz yaşam gayemizdir. Bunun da kıymetini bu iki aylık zaman zarfında öğrenmiş olduk. dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, İstanbul'ın Fethi'nin 567'inci yıl dönümüyle birlikte normalleşme süreciyle camilerin yeniden ibadete açıldığını ifade ederek, Halk sağlığı için camilerin ibadete kapatılmasından sonra artık belli vakit namazlarında camilerimize tekrar kavuşuyoruz. diye konuştu.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş'ın duanın ardından tekbirlerle şükür kurbanlarının kesimi yapıldı.