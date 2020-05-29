Sivas'ta 1003 şükür kurbanı kesildi - Son Dakika

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle birlikte camilerin yeniden açılması dolayısıyla 1003 şükür kurbanı kesildi.

Vali Salih Ayhan, camilere tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Rabbimize şükür olsun. Yaklaşık 2 aydır camilerimizden uzaktık. Camilerimiz hüzünlüydü. Bizler hüzünlüydü. Hakikaten bu toprakları bin yıldır toprak yapan bizim inaçlarımız, değerlerimiz, sözümüz, kültürümüz yaşam gayemizdir. Bunun da kıymetini bu iki aylık zaman zarfında öğrenmiş olduk. dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, İstanbul 'ın Fethi'nin 567'inci yıl dönümüyle birlikte normalleşme süreciyle camilerin yeniden ibadete açıldığını ifade ederek, Halk sağlığı için camilerin ibadete kapatılmasından sonra artık belli vakit namazlarında camilerimize tekrar kavuşuyoruz. diye konuştu.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş'ın duanın ardından tekbirlerle şükür kurbanlarının kesimi yapıldı.