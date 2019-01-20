Sivas'ta 106 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
1 saat önce
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sivas
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 18, ilçelerden Doğanşar
'da 2, Gürün
'de 12, Hafik
'te 8, İmranlı
'da 25, Kangal
'da 15, Suşehri
'nde 2, Yıldızeli
'nde 4 ve Zara'da 20 olmak üzere 106 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Merkez
ve ilçelerde 211 personel, 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesiyle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:16 Kaynak: AA
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