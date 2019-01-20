Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 106 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 106 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

1 saat önce

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta 106 Köye Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 18, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gürün'de 12, Hafik'te 8, İmranlı'da 25, Kangal'da 15, Suşehri'nde 2, Yıldızeli'nde 4 ve Zara'da 20 olmak üzere 106 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 211 personel, 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesiyle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:16 Kaynak: AA

Suşehri, Doğanşar, Yıldızeli, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız Bir Kent Donuyor! Vatandaş Isınmak İçin Caddeye Soba Kurup Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 14:06:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 106 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]