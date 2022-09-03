Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu - Son Dakika
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Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu

03.09.2022 16:12
Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu

Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi ve Gemerek ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi ve Gemerek ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki 12 katlı apartmanın dış cephesinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın, apartmanın dış cephesinde hasara neden oldu.

Gemerek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde de Halim Bozdağ'a ait evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Seyit Mehmet Demirkaya'ya ait depoya sıçradı.

Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev ve depodaki malzemelerde hasar oluştu.

YORUMLAR
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SİVAS'TA 12 KATLI APARTMANIN DIŞ CEPHESİ YANDI SİVAS'TA 12 KATLI APARTMANIN DIŞ CEPHESİ YANDI Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi yandı Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi yandı
Kaynak: AA

İtfaiye, Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu - Son Dakika
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