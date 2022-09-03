Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu

Yangın, apartmanın dış cephesinde hasara neden oldu.

Sivas 'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi ve Gemerek ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

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