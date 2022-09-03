Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi yandı - Son Dakika
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Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi yandı

03.09.2022 15:55
Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi yandı

SİVAS'ta 12 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

SİVAS'ta 12 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binanın dış cephesinde zarar oluştu.

Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki 12 katlı bir apartmanın dış cephe kaplaması, bugün saat 15.00 sıralarında alev aldı. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Apartmanın dış cephesinde zarar neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Sivas Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi yandı - Son Dakika
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