Yangın, saat 15.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 12 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Apartmanın dış cephesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SİVAS'TA 12 KATLI APARTMANIN DIŞ CEPHESİ YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.