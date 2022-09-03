Yangın, saat 15.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 12 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi tutuştu - Son Dakika

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