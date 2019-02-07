Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 120 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 120 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

1 saat önce

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 120 Köye Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 5, ilçelerden Gürün'de 29, Hafik'te 12, İmranlı'da 15, Kangal'da 25, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 11, Ulaş'ta 2, Zara'da 17 olmak üzere 120 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:46 Kaynak: AA

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