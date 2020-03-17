Sivas'ta 124 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 124 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika

Sivas'ta 124 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

6 saat önce

SİVAS'ta 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 124 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 124 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı, System.String[]

SİVAS'ta 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 124 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle 124 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve Karayolları ekipleri, kapalı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.Öte yandan kar yağışı nedeniyle park halindeki araçların üzerleri karla kaplanırken, Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek         
23:40
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri         
23:27
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir         
23:06
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 18:07:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta 124 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]