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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

05.02.2022 11:21

Sivas'ta aralıklarla yağan kar nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta aralıklarla yağan kar nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntü oluştu, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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Tragger, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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