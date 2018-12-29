Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 127 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 127 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

43 dakika önce

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 127 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 127 Köye Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 127 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 9, ilçelerden Divriği'de 8, Gürün'de 22, Hafik'te 4, İmranlı'da 36, Kangal'da 19, Suşehri'nde 5 ve Zara'da 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:05 Kaynak: AA

Divriği, İmranlı, Sivas, Güncel
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