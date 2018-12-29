Sivas'ta 127 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 127 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 127 köy yolu ulaşıma kapandı.





İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 9, ilçelerden Divriği'de 8, Gürün'de 22, Hafik'te 4, İmranlı'da 36, Kangal'da 19, Suşehri'nde 5 ve Zara'da 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.





Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yüksek Kesimlerde Yiyecek Bulamayan Anne Ayı ve Yavruları Yola İndi

Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı