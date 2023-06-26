Sivas'ta 13 kilogramlık dev mantar bulundu - Son Dakika
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Sivas'ta 13 kilogramlık dev mantar bulundu

26.06.2023 12:12

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde doğa yürüyüşü yapan İlker İncir ve İsmail Balık isimli iki arkadaş, kayaya benzeyen cismin dev bir mantar olduğunu fark etti. Tartıldığında 12 kilo 320 gram ağırlığında olan mantar, görenleri hayrete düşürdü.

13 kilogramlık dev mantar görenleri hayrete düşürdü

SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kilogramlık dev mantar görenleri hayrete düşürdü.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan İlker İncir ve İsmail Balık isimli iki arkadaş doğa yürüyüşü yapmak için Tekeli dağına çıktı. Yürüyüş esnasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün iki arkadaş yanına gittiklerinde gözlerine inanamadı. Kayaya benzettikleri cismin dev bir mantar olduğunu anladılar. Mantarı bulunduğu söken alan iki arkadaş mantarı tarttıklarında ikinci kez hayrete düştüler. Terazide tartılan dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA
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Doğanşar, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sivas'ta 13 kilogramlık dev mantar bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 13 kilogramlık dev mantar bulundu - Son Dakika
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