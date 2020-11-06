Sivas'ta 13 milyon 750 bin liralık kaynakla desteklenen 4 proje üretime ve istihdama güç katacak

Sivas'ta Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca (ORAN) 13 milyon 750 bin liralık kaynakla desteklenen 4 projenin imzaları düzenlenen törenle atıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile "İleri Alaşımlar Üretim Merkezi", Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ile "Sivas İnovasyon Merkezi", Gemerek OSB Müdürlüğü ile "Gemerek Organize Hayat Buluyor" ve Cemel Belediyesi ile yapılan "Cemelli Kadınlar Üretiyor, İstihdam Artıyor" projelerinin tanıtımı ve toplu imza töreni düzenlendi.

Sivas Valiliği Ek Bina Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Cemel Belediye Başkanı Gazi Öztürk ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Projelerle ilgili yapılan sunumun ardından değerlendirmede bulunan Ayhan, "Dünyada rekabet edebilmek için teknolojimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Dünya ile rekabet edebilmek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için güzel projeler yapıyoruz. ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle de hayallerimizin gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Burada kaybetsek de hayallerimizden ve projelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Sivas'ta yüksek teknolojili ürün yatırımlarının yapılmasını ve yeni fikirlerin hayata geçirilmesini önemsediklerini dile getiren Ayhan, bunun için gereken tüm desteği kentteki sanayicilere sağladıklarını belirtti.

Desteklenen 4 projenin toplam tutarının 13 Milyon 750 bin lira olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bunun 11 Milyon 171 bin liralık kısmı hibe olarak hak edilmiştir. Bu projelerden Sivas İnovasyon Merkezi Projesi, ajansın güdümlü projeleri arasında yer almakta. Sivas OSB Müdürlüğümüz bünyesinde yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranının artırılması ve katma değeri yüksek ürünleri araştırma-geliştirme noktasında önem arz etmektedir. Ayrıca bu proje ile birlikte sanayici altyapısı güçlenecek, istihdama katkı sağlanacak ve sanayicimizin ihracata yönelmesinin önü açılacaktır. Sanayicimiz ihtiyaç duyduğu tüm teknolojik hizmetleri bu merkezden alabilecektir. İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesi ise savunma, ortopedi, implant gibi yüksek teknolojik sektörlerde katma değerli üretimin ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği güzide bir projemizdir."

"Gemerek Organize Hayat Buluyor" projesinin ise bölgeye can suyu olacağını ifade eden Ayhan, bu projenin kırsal alanda istihdama ciddi kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

"Cemel Kadınları Üretiyor, İstihdam Artıyor" projesinin de iş gücünü artıracağına dikkati çeken Ayhan, "Bu projemiz, hanımlar başta olmak üzere işsizlik sorununun çözümünde yarar sağlayacak ve yerel olmakla beraber etki alanı çok daha geniş olacak." diye konuştu.