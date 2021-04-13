Sivas'ta 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 135 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 135 kilogram kaçak tütüne el konuldu. Zara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütünle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda M.A.Y'ya ait 4 poşet içerisinde 20 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Polisler, kaçak tütünleri temin eden S.D'ye ait araçta yaptığı aramada ise 115 kilogram kaçak tütün buldu. Kaçak tütünlere adli ve idari işlem yapılmak üzere polis tarafından el konuldu.

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