Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14.03.2022 15:34
Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende bir araya gelen Hekim-Sen, Tabip-Sen, Hekim Birliği Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık-Sen, Türk Tabipler Birliği üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Sivas- Erzincan Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe, burada yaptığı açıklamada, mesleklerini yılmadan, inançlarını yitirmeden çalışan, can kurtaran, hayat veren meslektaşlarının günlerini kutladı.

Doktorluğun, bir bebeğin kalp atışına dokunuşla başladığını belirten Gökçe, hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hekim Birliği Sendikası Sivas Şube Başkanı Sedat Özbay ise sağlık çalışanlarına yönelik tehditlere ve şiddet olaylarına tepki göstererek, "İçinden geçtiğimiz zorlu koşullara rağmen zaman kavramı gözetmeksizin, etik ve vicdani değerlerinden başka bir şeyi düşünmeden, pandemi döneminde de çalışmaya devam ettik." diye konuştu.

Özbay, doktorların çalışma şartlarında bazı iyileştirilmeler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bu arada programa katılan bazı sendikaların 14-16 Mart tarihlerinde başlatılan iş bırakma eylemine destek verdikleri belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı - Son Dakika


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