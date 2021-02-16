Sivas'ta 140 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta 140 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
16.02.2021 20:05
Sivas'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 140 bin adet makaron ele geçirildi, araç içerisinde bulunan iki şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Sivas'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 140 bin adet makaron ele geçirildi, araç içerisinde bulunan iki şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bandrolsüz 140 bin adet makaron ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli şahsa 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS
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