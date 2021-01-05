Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Sivas 140 Öğretmen Odası İmza Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Sivas 140 Öğretmen Odası İmza Töreni'ne katıldı

05.01.2021 12:55

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenler odası dört duvardan oluşan mekanlar değil kurumsal kimliğin yeşerdiği, aitlik hissiyatının güçlendiği, ekip olma anlayışının geliştiği ortamlardır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenler odası dört duvardan oluşan mekanlar değil kurumsal kimliğin yeşerdiği, aitlik hissiyatının güçlendiği, ekip olma anlayışının geliştiği ortamlardır. Buralarda yeni fikirlerin üretilmesi, dostlukların, meslek dayanışmasının gelişmesi en büyük beklentimiz." dedi.

Sivas'ta 140 öğretmen odası yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı ile Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Selçuk, Bakanlıkta gerçekleştirilen imza töreninde, öğretmenlerin imkanlarını iyileştirmek istediklerini belirtti.

2023 eğitim vizyonu çerçevesinde, öğretmen odalarının belli standartlara kavuşturulması için proje yürüttüklerini, protokolün de bu kapsamdaki çalışmalar arasında bulunduğunu söyleyen Selçuk, protokolle 70'i il merkezi, 70'i ilçelerde olmak üzere 140 yeni öğretmen odası inşa edileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, çalışmaya, ildeki meslek liselerinin de malzeme, materyal ve tasarım konusunda katkı sağlayacağını belirterek, bunun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Öğretmenler odası tasarımlarının ciddi bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Selçuk, odalarda ayarlanabilir sehpalar, ortopedik koltuklar, çay makineleri, mikrodalga fırının yanı sıra toplantılar için teknik araçların bulunacağını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğretmenler odası dört duvardan oluşan mekanlar değil kurumsal kimliğin yeşerdiği, aitlik hissiyatının güçlendiği, ekip olma anlayışının geliştiği ortamlardır. Buralarda yeni fikirlerin üretilmesi, dostlukların, meslek dayanışmasının gelişmesi en büyük beklentimiz. Öğretmen odası, birlik, dirlik ve dayanışma odasıdır. Öğretmen odasında ayrım olmaz çünkü hepimiz çocuklar için çalışıyoruz. Bizim en büyük sermayemiz şefkatimiz, merhametimiz ve çocuklarımıza yönelik gösterdiğimiz sevgidir. Bunun için de öğretmenlerimizin rahatlaması, zihninin huzurlu olması lazım. Tabii ki bütün öğretmenlerimiz bu standartlardaki öğretmen odalarına bugün kavuşsun... Bunun için imkanlar ölçüsünde çalışıyoruz. Beklentimiz Sivas'ta kalmayıp daha çok ilimizde bu tür projeleri, belediyelerimizle, valiliklerimizle yapmak. Bununla ilgili müjdeleri bekliyoruz."

Sivas Valisi Salih Ayhan da tasarım beceri atölyeleri ile çocuk kütüphaneleri kurulması, müzelerde etkinlikler düzenlenmesi gibi faaliyetlerle eğitimin sadece sınıflarda değil her ortamda sürdürülmesi için gayret ettiklerini belirtti.

140 okuldaki öğretmen odasının zamanın ruhuna uygun düzenleneceğini söyleyen Ayhan, ihtiyacı olan diğer okulları da tespit ettiklerini, onlarla ilgili de çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Ayhan, eğitimin sadece MEB'in sorumluluğunda olmadığını, buna herkesin el birliğiyle katkı sunması gerektiğini söyledi.

Öğretmenlerin yeni tip koronavirürüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde fedakarca çalıştıklarını ifade eden Ayhan, "Öğretmenlerimiz her şeye layıktır, onların emrindeyiz." dedi.

Törende, Sivas'taki bazı okulların öğretmenler odalarına canlı bağlantı yapıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile MEB yetkililerinin de katıldığı törende, konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Sivas 140 Öğretmen Odası İmza Töreni'ne katıldı
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Sivas 140 Öğretmen Odası İmza Töreni'ne katıldı
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Sivas 140 Öğretmen Odası İmza Töreni'ne katıldı
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Sivas 140 Öğretmen Odası İmza Töreni'ne katıldı

Ziya Selçuk, Protokol, Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Sivas 140 Öğretmen Odası İmza Töreni'ne katıldı - Son Dakika


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