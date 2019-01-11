Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 147 Köy ile Araç Ulaşımı Sağlanamıyor

Sivas'ta 147 Köy ile Araç Ulaşımı Sağlanamıyor

1 saat önce

Sivas'ta 147 köy ile araç ulaşımı sağlanamıyor.

Sivas'ta 147 Köy ile Araç Ulaşımı Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta 147 köy ile araç ulaşımı sağlanamıyor.

Sivas'ta kar ve soğuk havanın olumsuz etkileri sürüyor. 147 köy ile halen araç ulaşımı sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezinde hava sıcaklığı eksi 10 derece olarak ölçüldü, göletler ve çeşmeler dondu. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bir çok dizel motorlu araç sahibinin araçlarında ki yakıtlarının donmaması için motor kaputlarının üzerine ve camların üzerine battaniye örttükleri görüldü. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:55 Kaynak: İHA

Kar, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sandıklı Motosiklet Kulübü Üyeleri Her Yıl Kar Yağdığında Tel Helva Yapıyor Son Dakika! Erdoğan: Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız

Son Dakika! Televizyon Taksit Sayısı Artırıldı Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:03:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 147 Köy ile Araç Ulaşımı Sağlanamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]