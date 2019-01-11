Sivas'ta 147 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 147 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 147 köy yolu ulaşıma kapandı.





İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 28, ilçelerden Divriği, Suşehri ve Şarkışla'da 4'er, Doğanşar'da 2, Gürün'de 6, Hafik'te 12, İmranlı'da 35, Kangal'da 10, Koyulhisar'da 7, Yıldızeli'nde 10 ve Zara'da 25 köy yolunda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürüyor.



Öte yandan, il merkezi ve ilçelerde soğuk hava etkili oluyor.

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