Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Sivas'ın Kangal, Gürün ve Ulaş ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:04 Kaynak: İHA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Sivas
'ın Kangal
, Gürün
ve Ulaş
ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde şehitlik ziyareti ile başlayan etkinlikler mevlit programı, yürüyüş ve Kangal meydanındaki etkinlikle son buldu.
Ulaş Kaymakamlığı ve Ulaş Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında Milli birlik ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştirildi. İlçe meydanında toplanan Ulaşlılar; ellerinde Türk Bayraklarıyla sloganlar atarak Cemal Tarlan caddesinden ilçe girişine, oradan da Demokrasi meydanına kadar yürüdü.
Gürün'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi. Gürün Kaymakamı Muhammed Berat Berdibek, Belediye Başkanı Nami Çiftçi
ve kurum amirlerinin de katıldığı anma etkinliğinde ilk olarak ilçede ki şehitlerin mezarları ziyaret edildi. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edilerek mezarlarına karanfil bırakıldı. Daha sonra Ulu Cami'de Mevlid-i şerif okutularak 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. - SİVAS
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