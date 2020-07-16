Sivas'ta '15 Temmuz şehitleri' anıldı - Son Dakika

Sivas'ta '15 Temmuz şehitleri' anıldı

Sivas'ta '15 Temmuz şehitleri' anıldıSİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

Sivas'ta '15 Temmuz şehitleri' anıldı

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SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

FETÖ'nün düzenlediği darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da anma programı düzenlendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen anma programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, il protokolü ve yaklaşık bin kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Devlet Türk Halk

Müziği korosu tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirmesinin ardından Sivas Belediyesi mehteran takımı konser verdi. Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin gösterdiği onurlu duruşun, Anadolu'nun bir kez daha vatan kılındığı demokrasi zaferinin dördüncü yıl dönümündeyiz. Anadolu coğrafyası, bizim bin yıllık vatanımız ve biz bu topraklarda nice destanlar yazdık. Biz bu toprakları vatan yapmak uğruna çok bedel ödedik. Sultan Alparslan'ın beyaz kefeni ile en önde olduğu Malazgirt'te, İstanbul'un Fethinde, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Süveyş'te yüzbinlerce şehit verdiğimiz dönemde ödedik. Biz bu bedeli adeta küllerimiz üzerinden ayağa kalkarak, yeniden doğarak verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nda ödedik. Bu topraklar üzerinde kurduğumuz son devlet Türkiye Cumhuriyeti, bizim namusumuzdur, onurumuzdur. Kimse bizim bu değerlerimize el uzatamaz, göz koyamaz. Tarih boyunca nice ihaneti; feraset, cesaret ve fedakarlığı ile aşan milletimiz, siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olan FETÖ'nün yaşattığı bu günü de unutmayacak, unutturmayacaktır" dedi.

"251 ŞEHİDİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

15 Temmuz'da şehit olan 251 kişiyi hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Vali Ayhan, "15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ı, 16 yaşındaki Engin Tilbaç'ı, 38 yaşındaki komiser Zeynep Sağır'ı, 63 yaşındaki Ümit Güder'i, Münir Murat Ertekin'i unutmayacağız. Darbecilerin başındaki haini gözünü kırpmadan vuran Ömer Halisdemir'i, darbecilerle son nefesine kadar çarpışan Albay Sait Ertürk'ü unutmayacağız. Her yaştan, her meslekten çoğunun salaları son nefeslerini vermeden önce okunan 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap bizim için nesilden nesle aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ise hepimizin boynunun borcudur. Bu millete, onun bütün değerleriyle birlikte sembolü olan bayrağına düşmanlık edenler, bin yıl boyunca her zaman hak ettikleri cevabı aldılar, bundan sonra da almaya devam edeceklerdir" diye konuştu. Konuşmanın ardından alana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle yaptığı Ulusa Sesleniş konuşması izlendi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 07:38 Kaynak: DHA

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