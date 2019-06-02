Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 15 yerde muhtarlık ve aza seçimi için oy veriliyor
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Sivas'ta 15 yerde muhtarlık ve aza seçimi için oy veriliyor

47 dakika önce

SİVAS merkez ve bazı ilçelerinde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen 8 muhtarlık ve 7 azalık seçimi için oy kullanma işlemi sürüyor.

Sivas'ta 15 yerde muhtarlık ve aza seçimi için oy veriliyor, System.String[]
SİVAS merkez ve bazı ilçelerinde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen 8 muhtarlık ve 7 azalık seçimi için oy kullanma işlemi sürüyor.
İl merkezindeki Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Vedat S.'nin sabıka kaydının bulunduğu gerekçesiyle, Yüksek Seçim Kurulu muhtarlık seçiminin iptali ve yenilenmesine karar verdi. Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde Turan Korkmaz, Akif Baykal, Necmettin Açıkalın ve Selahattin Dağ'ın aday olduğu muhtarlık seçimleri için 4 Eylül Ortaokulu'nda kurulan 7 sandıkta 2 bin 175 seçmen sabah saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.
Sivas'ta ayrıca merkeze bağlı Gümüşdere, Kumyurt ve Hafik Bayramtepe köylerinde muhtarlık, Akyurt ve Akpınar köylerinde ise aza seçimi yeniden yapılıyor.
İlçelerde ise Divriği Kale ve Kültür mahalleleri, Suşehri Yeni Mahalle ve Gürün Hacılar Mahallesi'nde muhtarlık için yeniden seçim yapılıyor. Yıldızeli Danişment köyü, Akıncılar Abdurrahman köyü, Divriği Kaledibi ile Gözecik köyleri, Suşehri Balkara köyünde de aza seçimleri gerçekleştiriliyor.
Kentte yenilenen seçimler için oy verme işleminin sabah 08.00'de başlamasına karşın, vatandaşların genellikle öğle saatlerinde sandık başına geldiği görüldü. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:41 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
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