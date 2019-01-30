Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 16 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 16 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

2 saat önce

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta 16 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden İmranlı'da 13, Kangal'da 2 ve Zara'da 1 olmak üzere 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Kangal, İmranlı, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 14:14:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 16 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]