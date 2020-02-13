Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü - Son Dakika

Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü

6 saat önce

Sivas'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü, System.String[]

Sivas'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Selçuklu Mahallesi Buhara Caddesi'nde ailesiyle yaşayan F.S. (25), eve geç gelen kardeşi O.S'yi (16) uyardı.

Kardeşler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine lise öğrencisi O.S, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi F.S'yi karnından bıçakladı.

Ağır yaralanan F.S, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

O.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Selçuklu, Buhara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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