Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Sivas'ta 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

2 saat önce

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, toplamda 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas'ta 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, toplamda 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda; 6 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı, 33 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, 2 Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet, 1 Göçmen Kaçakçılığı olmak üzere toplam 42 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 53 gr Esrar maddesi, 4 adet detektör ve 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi. 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
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