Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 17 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 17 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

47 dakika önce

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta 17 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden İmranlı'da 5, Yıldızeli'nde 6 ve Zara'da 6 olmak üzere 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:34 Kaynak: AA

İmranlı, Yıldızeli, Sivas, Güncel
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