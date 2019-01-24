Sivas'ta 17 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor
47 dakika önce
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sivas
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden İmranlı
'da 5, Yıldızeli
'nde 6 ve Zara'da 6 olmak üzere 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:34 Kaynak: AA
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