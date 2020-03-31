Sivas'ta 17 Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu - Son Dakika

Sivas'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 17 Seyahat İzin Kurulu oluşturulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Sivas Şehirler Arası Otogarı'nda oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'nu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Şehirler arası hareketliliği azaltmak için çalışma yapıldığını belirten Ayhan, Sivas'ta ilçeler dahil 17 Seyahat İzin Kurulu oluşturulduğunu ve 82 personelin görev yaptığını aktardı.

Seyahat İzin Kurulu'nun amacından bahseden Ayhan, "Mecburi sebeplerden dolayı şehir dışına çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızı belgelendirmek ve izinlerini vermek için kurulu oluşturduk. Şu ana kadar 83 vatandaşımıza izin verildi. Bunların gerekçeleri, cenaze, sağlık sorunları sebebiyle sevk ve ilimizde kalacak yeri olmaması." ifadelerini kullandı.

Alınan kararın ardından vatandaşların otobüs seyahati yerine özel araçlara yöneldiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Şehirlerin ve ilçelerin girişleri kontrol altında. Her gelen vatandaşımıza sağlık taraması yapılarak 14 gün boyunca evinden çıkmaması noktasında ikazlarda bulunuluyor. Bunun bir sonraki aşaması dışarı çıktığı takdirde idari para cezasıdır. Maksat bireysel ve toplumsal sağlığı muhafaza etmektir. İlimizde toplu taşıma yüzde 95 oranında azalmış vaziyette. Bu sevindirici ama hala olayın ciddiyetini anlayamayanlar var."

"Bulunduğunuz yerde kalın"



Kelkit Vadisi olarak adlandırılan Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova gibi ilçelere yoğun şekilde şehir dışından gelenler olduğunu belirten Vali Ayhan, "Ciddi tedbirlerimiz var. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu yerde kalmalarını istiyoruz. Biraz sabırlı olsunlar. Vadi bölgesindeki vakalarımızın hemen hepsi İstanbul kaynaklı. Buralarda yoğun bir şekilde karantina çalışması yapmaktayız." açıklamasında bulundu.