Sivas'ta 175 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 175 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 175 kilo kaçak tütün ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda sigara kaçaklığı ile narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olmak üzere 15 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 2 bin 260 paket kaçak sigara ve 175 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

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