Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan muhtar ve beraberindeki 4 kişinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.
İlçeye bağlı Kılıç Yünlüce grup yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan Yünlüce köyü muhtarı Aydın Yücel ve beraberindeki 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Kapanan köy yolunu iş makineleriyle kısa sürede açan ekipler, mahsur kalanları kurtardı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı - Son Dakika