Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 18 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta 18 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

1 saat önce

Sivas'ta olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 18 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı, System.String[]
Sivas'ta olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Gürün'de 8, İmranlı'da 9 ve Kangal'da ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Kangal, İmranlı, Kar, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı

CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den İlginç Benzetme: Kırmızı Pazartesi Romanı Sahneye Konuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 12:09:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 18 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]