Sivas'ta 18 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Gürün'de 8, İmranlı'da 9 ve Kangal'da ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

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