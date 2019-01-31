Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 18 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 18 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

1 saat önce

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta 18 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Gürün'de 8, İmranlı'da 9 ve Kangal'da 1 olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Merkez ve ilçelerde ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Gürün, Kangal, İmranlı, Sivas, Güncel
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