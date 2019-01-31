Sivas'ta 18 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor
1 saat önce
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sivas
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Gürün
'de 8, İmranlı
'da 9 ve Kangal
'da 1 olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Merkez
ve ilçelerde ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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