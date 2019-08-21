Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 184 daireye yapı ruhsatı verildi
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Sivas'ta 184 daireye yapı ruhsatı verildi

11 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılının ilk yarısına ilişkin 'Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı.

Sivas'ta 184 daireye yapı ruhsatı verildi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılının ilk yarısına ilişkin 'Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Sivas'ta bu yılın Ocak-Haziran ayları arasında belediyeler tarafından toplam 184 daireye yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen 184 dairenin bulunduğu bina sayısı ise 72 olarak kayıtlara geçti.


2019'un ilk yarısında Sivas'ta yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü 68 bin 202 metrekare olarak açıklandı. Bunun 25 bin 742 metrekaresini konut kullanım alanı, 35 bin 786 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 6 bin 674 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.


TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre bu yılın ilk yarısında Sivas'ta toplam 2 bin 129 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi. Yapı kullanma izni belgesi verilen dairelerin yüzölçümü 477 bin 739 metrekare iken bunun 281 bin 392 metrekaresini konut kullanım alanı, 99 bin 563 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 96 bin 784 metrekaresini ise ortak kullanım alanı teşkil etti. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:29 Kaynak: İHA
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