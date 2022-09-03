19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı - Son Dakika
Üye Girişi

19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı

03.09.2022 14:38
19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı

Sivas'ta 19. İmam Hatipliler Kurultayı, Türkiye genelindeki 600 civarında imam hatip derneğinin katılımıyla başladı.

Sivas'ta 19. İmam Hatipliler Kurultayı, Türkiye genelindeki 600 civarında imam hatip derneğinin katılımıyla başladı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, kurultayın tarihini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, programda, kurultayın bu yıl ki temasının "ahde vefa" olduğunu belirterek, "Böyle güzel bir organizasyonda sizleri Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin izlerini taşıyan 'Sultan Şehir Sivas'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir de kurultayın Anadolu'nun kadim şehri Sivas'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisinin de zamanında bir imam hatip derneğinde yöneticilik yaptığını hatırlatan Eldemir, "İmam hatip mezunları derneklerinin önemi büyüktür, bu nedenle derneklerimize sahip çıkmalıyız ve çıkmaya da devam etmeliyiz. Bu üniversitenin bahçesi, salonu 28 Şubat döneminde mezun olan başarılı öğrencilerin, başörtülerinden dolayı mezuniyet törenlerinden ağızları kapatılarak dışarıya atıldığı yerdi. Şimdi bu kurultayı rektörümüzün ev sahipliğinde yapmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ise konuşmasında "selam" ve "teşekkür" kavramlarına vurgu yaparak, "Teşekkür eden insan, gerçeklik algısı oluşmuş insandır, adımlarını doğru ve yerinde atar. Dolayısıyla bu nimetleri, güzellikleri bize veren, sizlerle burada bizi bir araya getiren Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun." ifadesini kullandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da kurultayın bu yılki teması olan ahde vefaya dikkati çekerek, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını örnek gösterdi.

Açılışın Kovid-19 salgını döneminde yapıldığını anlatan Erdoğan, "Allah bize Ayasofya mükafatını verdi. İstanbul'un fethinin sembol camisi Ayasofya." dedi.

Erdoğan, nimetleri mutlulukla karşılayarak gelecek nesillere aktarma konusunda daha gayretli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bizler sivil toplum kuruluşlarıyız, aynı yolun yolcusuyuz. Daha inançlı bir nesil yetişsin istiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz, inançlı olsun, Allah korkusuyla büyüsün, ahlaklı olsun ama bir de dünya nereye gidiyor, bunun gerisinde kalmasın. Bilimde, fende, teknolojide, fikirde önder olsun. Aynı zamanda bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

İmam hatip okullarında çok başarılı nesillerin yetişmeye devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı imam hatipli. 4 çocuğunu da imam hatibe göndermiş. Ben de oğlumu imam hatibe gönderdim, ortaokulu bitirdi, liseye başladı. Buna da sahip çıkmamız bir ahde vefadır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da "ahde vefa" temalı kurultayın şiarını okudu.

İslam Düşünce Enstitüsü ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de kurultayda açılış dersini verdi.

YORUMLAR
500
Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek bir takım gibi hareket ettiğini söyledi Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek bir takım gibi hareket ettiğini söyledi AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 14:44:12. #1.11#
SON DAKİKA: 19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement