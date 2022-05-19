Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Zara ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Şarkışla ilçesindeki tören 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İlyas Uzundağ, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

60. Yıl Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan Uzundağ, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin tüm yurda yayıldığını söyledi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiir okuduğu programda öğrenciler wushu gösterisi sundu.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Vekili Hanife Metin, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, siyasi parti temsilcileri ve veliler katıldı.

Ulaş

Ulaş Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Selçuk Baş ve Belediye Başkanı Turan İlbey, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Halit Akbulut'un günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından öğrenciler "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı ve şiirler okudu.

19 Mayıs oratoryosunun sahnelendiği programda, öğrenciler yöresel oyunlar oynadı, türküler seslendirdi ve tekvando gösterisi sundu.

Kaymakam Baş ve beraberindekiler öğrencilerin hazırladığı resim sergisini gezdi.

Baş, İlbey ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

Zara

Zara'da ilçe protokolü Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Zara İlçe Stadı'nda devam eden programda Anadolu Lisesi öğrencileri ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, halk müziği konseri düzenlendi.

Hava muhalefeti nedeniyle Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu Spor Salonu'nda süren programda judo, güreş, jimnastik, halk oyunları grupları gösteriler sundu.

Programda çeşitli spor branşlarında derece elde eden sporcu ve öğrencilere kupalarıyla madalyaları verildi.

Programa, Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.