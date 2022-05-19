Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19.05.2022 14:27
Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Zara ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Zara ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Şarkışla ilçesindeki tören 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İlyas Uzundağ, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

60. Yıl Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan Uzundağ, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin tüm yurda yayıldığını söyledi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiir okuduğu programda öğrenciler wushu gösterisi sundu.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Vekili Hanife Metin, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, siyasi parti temsilcileri ve veliler katıldı.

Ulaş

Ulaş Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Selçuk Baş ve Belediye Başkanı Turan İlbey, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Halit Akbulut'un günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından öğrenciler "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı ve şiirler okudu.

19 Mayıs oratoryosunun sahnelendiği programda, öğrenciler yöresel oyunlar oynadı, türküler seslendirdi ve tekvando gösterisi sundu.

Kaymakam Baş ve beraberindekiler öğrencilerin hazırladığı resim sergisini gezdi.

Baş, İlbey ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

Zara

Zara'da ilçe protokolü Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Zara İlçe Stadı'nda devam eden programda Anadolu Lisesi öğrencileri ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, halk müziği konseri düzenlendi.

Hava muhalefeti nedeniyle Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu Spor Salonu'nda süren programda judo, güreş, jimnastik, halk oyunları grupları gösteriler sundu.

Programda çeşitli spor branşlarında derece elde eden sporcu ve öğrencilere kupalarıyla madalyaları verildi.

Programa, Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Bozüyük'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Bozüyük'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Sorgun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Sorgun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, gençlik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 14:42:50. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement