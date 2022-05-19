Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Tren Garı önünden başlayan ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sona eren kortej yürüyüşüne Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde devam etti.

Buradaki törende ise sporcular tarafından gösteriler sunuldu.

Suşehri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Suşehri Belediyesi Halı Sahası'nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel törene katılanların bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve öneminin belirten konuşmayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel yaptı.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Program folklor gösteriyle sona erdi.

Bu arada, Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından resim sergisi açıldı.

Sarı ve Yüksel tarafından açılan sergi bir hafta izlenime açık kalacak.