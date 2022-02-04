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Sivas'ta 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

04.02.2022 09:18
Sivas'ta 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta gece aralıklarla yağan kar nedeniyle 190 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta gece aralıklarla yağan kar nedeniyle 190 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

Öte yandan, kar yağışı sonrası Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.

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Tragger, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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