Sivas'ta 198 kişilik yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanına 842 kişi başvurdu - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü ve doktora öğrenci alımı için açılan 198 kişilik kontenjana 842 aday başvuru yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, doktora, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programına yapılacak alımlar için adaylar yazılı sınavda ter döktü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zübeyda Akın Polat, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 1982 yılında kurulduğunu ve 38 yıllık köklü bir enstitü olduğunu anımsattı.

Enstitüde 42 yüksek lisans ve doktora programı olduğunu belirten Polat, "Bu programların ikisi disiplinler arası. 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde toplam 198 kontenjan ile ilana çıktık. Bu kontenjanlara yoğun ilgi oldu ve 842 öğrenci başvuru yaptı." ifadelerini kullandı.

Geçen yılda da başvuruların yüksek olduğunu anımsatan Polat şunları kaydetti:

"Geçen yıl kontenjan sayımız fazla olmasına rağmen 583 başvuru yapıldı. Bu da demek oluyor ki geçtiğimiz yıllara nazaran gözle görülür bir artış söz konusu. Kovid-19 salgınından ötürü hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sınavlarımızı gerçekleştirdik. Öğrenciler binalara HES kodları ile alındı. Şimdiden kazanan öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."