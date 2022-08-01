Sivas'ın gizemli köyü Ağıl, kaçak define avcıları tarafından talan edildi - Son Dakika
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Sivas'ın gizemli köyü Ağıl, kaçak define avcıları tarafından talan edildi

01.08.2022 12:33

Sivas'ta 1980'den tamamen terk edilen ve hayalet köye dönen Ağıl köyü, Ermenilerden kalan altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünülerek kaçak define avcıları tarafından talan edildi. Gizemli köy Ağıl'da fotoğraflar çeken Gökhan Karoğlu adlı vatandaş yaptığı açıklamada, "Bu köyde cumhuriyet döneminden önce Ermeniler yaşıyormuş. Bu köy tamamen yığma taşlarla yapılmış, çok eski yapılar olduğu belli" dedi.

Merkeze bağlı Barçın ile Haciali köyleri arasındaki Ağıl köyü, 1980 yılında bölgede yaşanan siyasi olayların da etkisiyle tamamen terk edildi. 1980 öncesinde 400 civarında insanın yaşadığı yerleşim yeri, zamanla atıl kalınca köy statüsünü de kaybetti. Geçmişte Ermenilerin yaşadığı yerleşim yeri olarak bilinen Ağıl, özellikle bu nedenle kaçak define avcılarının hedefi hale geldi.

42 yıl önce terk edilen 'gizemli köy' defineciler tarafından talan edildi

Defineciler, Ermenilerden kalan altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünerek evlerin birçoğunu talan etti. Harabe evleri ve terkedilmiş yaşam alanları ile dikkat çeken 'gizemli köy'de yıllar önce yapılan çeşmenin ise halen akmaya devam ettiği görüldü. Bugünse 'gizemli köy', maceraseverler ile fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.

42 yıl önce terk edilen 'gizemli köy' defineciler tarafından talan edildi

KÖYDE ERMENİLER YAŞIYORMUŞ

'Gizemli köyü' fotoğraflamaya gelen amatör doğa fotoğrafçısı Gökhan Karoğlu, "Tarihe olan merakımdan memleketim Sivas'ın tarihi yerlerini araştırıp, fotoğraflaştırmaya çalışıyorum. Terk edilmiş köylerin araştırmasını yaparken; Sivas'ta da böyle bir yer olduğunu fark ettim. Merkeze de çok yakın olduğunu gördüm. Karayün ve Hacı Ali köyü arasında hakim bir tepede. Bu köyde cumhuriyet döneminden önce Ermeniler yaşıyormuş. Aynı zamanda İpek Yolu'nun üzerinde bulunan bu köy, gelenin geçenin uğrak yeri olmuş. Ancak 1980 yıllarında boşaltılmış" şeklinde konuştu.

42 yıl önce terk edilen 'gizemli köy' defineciler tarafından talan edildi

"DEFİNECİLER KÖYÜ HARAP ETMİŞ"

Köyün neden terk edildiğinin gizemini koruduğunu ifade eden Karoğlu, " Türkiye'nin en çok göç veren illerden biri Sivas. Ama bu kadar göç vermesine rağmen Ağıl, dışında diğer köyler dolu. Burası neden terk edilmiş sorusunun cevabı tam olarak bilinmediği için gizemini koruyor. Defineciler, köyü harap etmiş. Biz de merak ettik, geldik ve çekimler yaptık. Bu köy tamamen yığma taşlarla yapılmış, çok eski yapılar olduğu belli. Köyün yanında bir dere yatağı var, çeşmesi hala akıyor. Aktif ziyaretçisi olan bereketli bir yer. Fakat aşırı derecede defineci tahribatı olmuş. İnşallah böyle bir değeri Sivas Valiliği himayesi altına alır ve değerlendirir" dedi.

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Kaynak: DHA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın gizemli köyü Ağıl, kaçak define avcıları tarafından talan edildi - Son Dakika

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