Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 199 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 199 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

12 dakika önce

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 199 Köye Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 14, ilçelerden Akıncılar'da 2, Doğanşar'da 12, Gürün'de 12, Hafik'te 20, İmranlı'da 60, Kangal'da 7, Koyulhisar'da 4, Suşehri'nde 16, Şarkışla'da 3, Yıldızeli'nde 4 ve Zara'da 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Yıldızeli, Koyulhisar, Sivas, Güncel
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