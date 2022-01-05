SİVAS'TA UYUŞTURUCU VE TARİHİ ESER OPERASYONU - Son Dakika

SİVAS'ta jandarma ekiplerinin Şarkışla ilçesinde düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi gözaltına alınırken, 2'si tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Şarkışla ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde ilçedeki çeşitli adreslere farklı tarihlerde 2 ayrı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 109 gram metamfetamin, 16 gram kubar esrar, 7 uyuşturucu hap, 14 gram toz esrar, 22 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 19 fişek, 40 sikke, 7 tarihi obje, 4 tarihi yüzük, 2 matkap, 1 elektrikli testere, 1 spiral makinası, 1 jeneratör, 1 televizyon ve 1 hilti ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Jandarmada işlemleri devam eden diğer 6 şüphelinin ise daha sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca 1 firari şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.