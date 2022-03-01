Sivas'ta 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Sivas'ta 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

01.03.2022 13:50
Sivas'ta 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Koyulhisar ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Koyulhisar ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Bahçe köyünde F.K'ye ait ahşap evin çatısında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki İ.Y'ye ait eve de sıçradı.

Bilgi verilmesi üzerine Koyulhisar ve Reşadiye belediyelerinin itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evler kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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İtfaiye, Yangın, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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