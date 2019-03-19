Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 2 Fetö Sanığına Hapis Cezası

Sivas'ta 2 Fetö Sanığına Hapis Cezası

41 dakika önce

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Sivas'ta 2 Fetö Sanığına Hapis Cezası, System.String[]
SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.  

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açılan ve tutuksuz yargılanan, meslekten ihraç öğretmen Zafer A ile zabıt katibi Yücel Ç. ve avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Yücel Ç.'ye 7 yıl 6 ay, Zafer A.'ya ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:30 Kaynak: DHA

Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:11:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 2 Fetö Sanığına Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]