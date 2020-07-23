Sivas'ta 2 köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Sivas'ta 2 köy daha karantinaya alındı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Onaran ve Güneypınar köyleri karantinaya alındı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Onaran ve Güneypınar köyleri karantinaya alındı. Kentte karantiya alınan köy sayısı, 7'ye çıktı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Kangal ilçesi Güneypınar köyü ve Onara köyü bugün itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Ekipleri'nin karşılayacağı bildirildi. Kent genelinde karantinaya alınan köy sayısı 7'ye yükseldi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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